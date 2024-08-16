ຂ່າວສານ
ຮັດແໜ້ນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະພັນແມ່ຍິງສອງແຂວງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ
ນະທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ 2 ແຂວງ ແລະ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ບັນດາວິທີເຮັດທີ່ດີ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນວຽກງານຂອງສະຫະພັນ ແລະ ຂະບວນການແມ່ຍິງ; ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ສອງຝ່າຍກໍຕີລາຄາສູງຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດເນື້ອໃນບົດບັນທຶການຮ່ວມມືໄລຍະ 2022 – 2024 ແລະ ສະເໜີບັນດາເນື້ອໃນລະອຽດ ແນໃສ່ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສິ້ນສຸດການພົບປະສົນທະນາ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງສອງແຂວງ ກວ໋າງບິງ - ຄຳມ່ວນ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໄລຍະ 2024 – 2026. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍຈະຍູ້ແຮງການສົມທົບກັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາສະມາຊິກແມ່ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ, ສາຍພົວພັນສາມັກຄີ ລະຫວ່າງສະຫະພັນແມ່ຍິງສອງແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ - ຄຳມ່ວນ ເວົ້າສະເພາະ; ສົມທົບກັນໂຄສະນາສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ແມ່ຍິງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ຍູ້ແຮງວຽກງານສົມທົບກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ຊາຍແດນ.