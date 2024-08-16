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ຂ່າວສານ

ຮັ​ດ​ແໜ້ນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ສອງ​ແຂວງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດົ່ງເຮີ໋ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ຄຳມ່ວນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື.
ການພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN)

ນະທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ 2 ແຂວງ ແລະ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ບັນດາວິທີເຮັດທີ່ດີ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນວຽກງານຂອງສະຫະພັນ ແລະ ຂະບວນການແມ່ຍິງ; ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ສອງຝ່າຍກໍຕີລາຄາສູງຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດເນື້ອໃນບົດບັນທຶການຮ່ວມມືໄລຍະ 2022 – 2024 ແລະ ສະເໜີບັນດາເນື້ອໃນລະອຽດ ແນໃສ່ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສິ້ນສຸດການພົບປະສົນທະນາ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງສອງແຂວງ ກວ໋າງບິງ - ຄຳມ່ວນ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໄລຍະ 2024 – 2026. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍຈະຍູ້ແຮງການສົມທົບກັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາສະມາຊິກແມ່ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ, ສາຍພົວພັນສາມັກຄີ ລະຫວ່າງສະຫະພັນແມ່ຍິງສອງແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ - ຄຳມ່ວນ ເວົ້າສະເພາະ; ສົມທົບກັນໂຄສະນາສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ແມ່ຍິງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ຍູ້ແຮງວຽກງານສົມທົບກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ຊາຍແດນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ແມ່​ເຫຼັກ ດຶງດູດ ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫຍ່ ຂອງ​ຂະ​ແໜງເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ ມາ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ສາ​ມາດ

ຫ​ວຽດ​ນາມ “ແມ່​ເຫຼັກ” ດຶງດູດ “ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫຍ່” ຂອງ​ຂະ​ແໜງເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ ມາ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ສາ​ມາດ

ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ສ.ເກົາຫຼີ ພວມຫັນມາສົນໃຈເຖິງແຫຼ່ງວິສະວະກອນເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ຫວຽດນາມ. ບໍລິສັດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ BOS Semiconductors ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້ານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ນັບແຕ່ປີ 2022 ແລະ ໄດ້ພັດທະນາກຸ່ມໜູນຊ່ວຍກາຍເປັນກຳລັງບຸກຄະລາກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວວິສະວະກອນ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບສະໝັກໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
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