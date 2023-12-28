ຂ່າວສານ
ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ (VUFO) ໄດ້ຈັດເຫດການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ຕ່າງປະເທດ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຟານແອັງເຊີນ, ປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບັນດາການກຳນົດທິດບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທາງສະຫະພັນກໍ່ໄດ້ເຊີດຊູອົງການບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023. ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ວັນງອັກທິ້ງ (ອົງການ WWF), ທ່ານນາງ Migena Shulla (ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ Plan International), ທ່ານນາງ Sarah Goring (ອົງການ MAG) ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.