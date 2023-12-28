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ຂ່າວສານ

ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023

ທາງສະຫະພັນກໍ່ໄດ້ເຊີດຊູອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023.
ທ່ານ ຟານແອັງເຊີນ, ປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ (VUFO) ໄດ້ຈັດເຫດການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ຕ່າງປະເທດ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຟານແອັງເຊີນ, ປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບັນດາການກຳນົດທິດບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທາງສະຫະພັນກໍ່ໄດ້ເຊີດຊູອົງການບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023. ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ວັນງອັກທິ້ງ (ອົງການ WWF), ທ່ານນາງ Migena Shulla (ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ Plan International), ທ່ານນາງ Sarah Goring (ອົງການ MAG) ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ

ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມມີ 3 ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ສຸມໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້, ຄື: “ການລົງທຶນສີຂຽວ”, “ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ”, “ພັດທະນາລະບົບສະໜອງ”.
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