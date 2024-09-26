ຂ່າວສານ
ຮອດປີ 2030, ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ກາຍເປັນສູນພັດທະນາທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຮອບດ້ານຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ການວາງແຜນຜັງວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030, ບິ່ງເຢືອງ ແມ່ນສູນພັດທະນາທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຮອບດ້ານຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້; ນຳໜ້າກ່ຽວກັບຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ສູນເຕັກໂນໂລຢີ, ການບໍລິການທັນສະໄໝ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ປະຕິບັດການ “ປະຈັນບານ 3 ປະການ”, ນັ້ນແມ່ນ:
“ປະຈັນບານເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດກັບເຂດ, ພາກ, ປະເທດ, ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມຈອດຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນກັບ ກຳປູເຈຍ, ເຕີຍງວຽນ ຜ່ານ ບິ່ງເຟຶອກ, ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຊື່ອມຈອດປະເທດກັບປະເທດ ຜ່ານທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ແລະ ທ່າກ່ຳປັ່ນ ກ໊າຍແມັບ - ທິຫວາຍ. ປະຈັນບານໃນການເປັນເຈົ້າການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ ແລະ ເສດຖະກິດຕອນກາງຄືນ, ພິເສດແມ່ນຫັນເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດີຈີຕອນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ. ປະຈັນບານເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງເຂດອຸດສາຫະກຳລຸ້ນໃໝ່, ສຸມໃສ່ການນະວັດຕະກຳ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ອຸດສາຫະກຳ 4.0, ພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກຳລຸ້ນໃໝ່, ຂຽວ, ດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອັດສະລິຍະ, ສຸມໃສ່ນະວັດຕະກຳ, ສະຕາດອັບ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.”