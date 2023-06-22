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ຂ່າວສານ

ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ໜິ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 523,8 ຕື້ USD

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດກ່ຽວກັບຜົນຂອງການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ.
  ທ່ານ ດ່າວມິງຕູ໊ ຮອງຜູ້ວ່າການ ປະຈຳການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: VOV)  
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານ ດ່າວມິງຕູ໊ ຮອງຜູ້ວ່າການ ປະຈຳການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການບໍລິຫານນະໂຍງາຍເງິນຕາ ຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ໜີ້ສິນເຊື່ອທົ່ວພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸປະມານ 523,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,94% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້. ທ່ານດ່າວມິງຕູໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ທີໜຶ່ງແມ່ນຫວຽດນາມຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພາຍຫຼັງ 2 ປີເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19, ທີສອງແມ່ນສະພາບການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ, ສິນເຊື່ອທະນາຄານຍັງຖືກຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີບັນດາຄາດໝາຍໃຫຍ່ ເຊິ່ງທະນາຄານແຫ່ງລັດຮັບປະກັນໄດ້ນັ້ນແມ່ນ: ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນດົ່ງໄດ້ຮັບສາເປັນປົກກະຕິ, ດອກເບ້ຍໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.

ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບບັນດາທະນາຄານການຄ້າ, ສົ່ງເສີມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສິນເຊື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຮັກສາຄ່າດອກເບ້ຍໃຫ້ກູ້ຢຶມເງິນເປັນປົກກະຕິເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງພ້ອ​ມ​ກັບ​ປ​ະ​ເທດ​ຊາດ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງພ້ອ​ມ​ກັບ​ປ​ະ​ເທດ​ຊາດ

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ ປີ 1925, ໜັງສືພິມ ແທັງນຽນ (ຊາວໜຸ່ມ) ໂດຍຜູ້ນຳຫງວຽນອ໊າຍກວັກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໄດ້ພິມຈຳໜ່າຍສະບັບທຳອິດ, ສ້າງຂີດໝາຍການກຳເນີດຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະເກືອບ 1 ສະຕະວັດຜ່ານມາ, ຜູ້ເຮັດວຽກງານສື່ມວນຊົນຫຼາຍລຸ້ນຄົນ ດ້ວຍກຳລັງເຫື່ອແຮງ, ພູມປັນຍາຂອງຕົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະສາດແຫ່ງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
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