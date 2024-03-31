ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ບ້າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ຕ້ອງນຳໜ້າທ່າອ່ຽງຫັນເປັນສີຂຽວ
ວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ The Grand ໂຮ່ຈ່າມ ຢູ່ຕາແສງ ເຟືອກທ້ວນ, ເມືອງ ມວຽນໂມກ, ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຢູ່ຕາມ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ແນະນຳກ່ຽວກັບທ່າໄດ້ປຽບ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາ ກໍ່ຄືການກຳນົດທິດ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ຜູ້ແທນຫຼາຍກ່ວາ 500 ທ່ານ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າໄດ້ຕັກເຕືອນແຂວງບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຄົ່າຕ້ອງກາຍເປັນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າ ທ່າອ່ຽງຫັນເປັນສີຂຽວ ຂອງທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບໄຟຟ້າແຮງລົມ, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກອາຍແກັດ. ທາງແຂວງຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຫັນເປັນສີຂຽວບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດ, ພັດທະນາຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ ບົນພື້ນຖານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.