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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ: ບ້າ​ເຣ້ຍ - ຫວູງ​ເຕົ່າ ຕ້ອງ​ນຳ​ໜ້າ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າໄດ້ຕັກເຕືອນແຂວງບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າຕ້ອງກາຍເປັນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າ ທ່າອ່ຽງຫັນເປັນສີຂຽວ ຂອງທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບໄຟຟ້າແຮງລົມ, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກອາຍແກັດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VTC)

ວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ The Grand ໂຮ່ຈ່າມ ຢູ່ຕາແສງ ເຟືອກທ້ວນ, ເມືອງ ມວຽນໂມກ, ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຢູ່ຕາມ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ແນະນຳກ່ຽວກັບທ່າໄດ້ປຽບ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາ ກໍ່ຄືການກຳນົດທິດ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ຜູ້ແທນຫຼາຍກ່ວາ 500 ທ່ານ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າໄດ້ຕັກເຕືອນແຂວງບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຄົ່າຕ້ອງກາຍເປັນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າ ທ່າອ່ຽງຫັນເປັນສີຂຽວ ຂອງທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບໄຟຟ້າແຮງລົມ, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກອາຍແກັດ. ທາງແຂວງຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຫັນເປັນສີຂຽວບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດ, ພັດທະນາຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ ບົນພື້ນຖານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງສະ​ຖິ​ຕິ​ ໃນ​ປີ​ການ​ເງິນ 2024

ຍີ່​ປຸ່ນ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງສະ​ຖິ​ຕິ​ ໃນ​ປີ​ການ​ເງິນ 2024

ງົບປະມານປ້ອງກັນຊາດປີ 2024 ສຸມໃສ່ ການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຕ່າວໂຈມຕີ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ.
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