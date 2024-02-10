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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະຫງວນຫຼາຍແຫຼ່ງກຳລັງສຳລັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ; ປຸກລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ “ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢ້ຽມຢາມຜູ້ອາຍຸສູງເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 29 ບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ບັນດາພະນັກງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເລກ 3 ຮ່າໂນ້ຍ; ພະນັກງານ, ນັກຮົບຫ້ອງການຕຳຫຼວດດັບເພີງ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ (ກອງຕຳຫຼວດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ); ແພດໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍກ້ອນເປົ້າໂລກມະເຮັງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະຫງວນຫຼາຍແຫຼ່ງກຳລັງສຳລັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ; ປຸກລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ “ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”.     

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ອະນຸສາວະລີເຈົ້າຊີວິດ ຫຼີຖ້າຍໂຕ; ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ວິຫານ ງອກເຊີນ. ກວດກາວຽກງານກະກຽມຍິງບັ້ງໄຟດອກຢູ່ເຂດໜອງຮວ່ານກຽມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊົມລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ງາມຕາ, ສົ່ງສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບປີໃໝ່ທີ່ສະຫງົບສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງກວ່າອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພອນ​ພະ​ນັກ​ງານວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ​ຫວຽດ​ນາມ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພອນ​ພະ​ນັກ​ງານວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ​ຫວຽດ​ນາມ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 30 ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນພະນັກງານ, ນັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ.
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