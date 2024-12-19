ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາພັກ, ເຈົ້າແຂວງໆ ຈຳປາສັກ, ລາວ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງແຂວງ ຈຳປາສັກ ກັບທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ, ດຳລົງຊີວິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເວົ້າສະເພາະ, ພິເສດ ແມ່ນສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດ ເຊິ່ງແຂວງ ອາດມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຄື ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ຜະລິດຫົວອາຫານສັດ.
ສ່ວນທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ເຈົ້າແຂວງໆ ຈຳປາສັກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.