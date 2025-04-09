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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ສືບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທາງ​ການ​ທູດ ເພື່ອ​​ກະ​ທົບ​ໃຫ້ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດງານ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານສືບຕໍ່ບັນດາມາດຕະການທາງການທູດໃນທຸກຊ່ອງທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາອົງການຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ມີມາດຕະການເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)
ເມື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມໜ່ວຍປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການດັດປັບນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດງານ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານສືບຕໍ່ບັນດາມາດຕະການທາງການທູດໃນທຸກຊ່ອງທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາອົງການຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ມີມາດຕະການເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນສ້າງແຜນການສັງລວມຊ່ວຍເຫຼືອວິສາຫະກິດ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ 17 ສະບັບ, ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມການຄ້າໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃໝ່ຫຼາຍກວ່າອີກ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດປັບຕົວກັບຕະຫຼາດໃໝ່, ແຈ້ງຂ່າວສູ່ບັນດາວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງບັນດາຕະຫຼາດສົ່ງອອກຢ່າງທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ນາບຂູ່ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 50% ສຳລັບສິນຄ້າຈີນ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ນາບຂູ່ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 50% ສຳລັບສິນຄ້າຈີນ

ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ TruthSocial, ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ໄດ້ໂຕ້ຕອບດ້ວຍການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 34% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງອາເມລິກາ.
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