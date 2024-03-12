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ຂ່າວສານ

ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປຊ ແລະ ອາເມລິກາ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈກັບຄອບຄົວນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຊ້າຍ, ເພື່ອນມິດສະໜິດສະໜົມຂອງ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ Merle Ratner ຫາກໍ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດໃນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ ຜ່ານມາ…
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ແລະ ສາດສະດາຈານ ໂງແທັງຍ່ານ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)

ວັນທີ 10 ມີນາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການໄປປະຕິບັດງານ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 68 ຂອງຄະນະກຳມະການຖານະບົດບາດແມ່ຍິງ (CSW) ຂຶ້ນກັບສະພາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສປຊ (ECOSOC) ແລະ ດຳເນີນບາງການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ.

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈກັບຄອບຄົວນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຊ້າຍ, ເພື່ອນມິດສະໜິດສະໜົມຂອງ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ Merle Ratner ຫາກໍ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດໃນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ ຜ່ານມາ… ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ປາດຖະໜາວ່າ ສາດສະດາຈານ ໂງແທັງຍ່ານ, ຜົວຂອງທ່ານນາງ Merle Ratner ຈະສືບຕໍ່ບັນດາວຽກງານທີ່ບໍ່ທັນແລ້ວຂອງທ່ານນາງ Merle Ratner, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ນັບມື້ນັບດີງາມກ່ວາ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ວາງພວງມາລາ ຢູ່ອະນຸສາວາລີ 11 ກັນຍາ, ອາໄລຫາບັນດາຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ໃນປີ 2001.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວໂປ່ອົງ​ການ Al Qaeda ຢູ່​ແຫຼມ​ ອາ​ຣັບ ເສຍ​ຊີ​ວິດ

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