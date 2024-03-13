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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ.
ທ່ານ Keijio Novaron, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຟງລັງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ (ພາບ:VGP/MK)

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Keijio Novaron, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຟງລັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Hakan Agnevall, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Wartsila (ປະເທດ ແຟງລັງ) , ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU), ບັນດາປະເທດ G7 ໃນການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງລະດັບ 0 (Net Zero), ຂໍ້ຕົກລົງຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ (JETP), ຫວຽດນາມ ຕ້ອງການການໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ການບໍລິຫານ.

ທ່ານ Hakan Agnevall, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Wartsila ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ, ກຸ່ມບໍລິສັດພວມພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໄຟຟ້າມີໄຫວພິບແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນຳໃຊ້ ອາຍແກັດທຳມະຊາດ LNG ແລະ ໃນອະນາຄົດຫັນປ່ຽນເປັນ Hydro, ໜູນຊ່ວຍການສົມທົບລະຫວ່າງພະລັງງານທົດແທນ ເຂົ້າລະບົບໄຟຟ້າ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ພົບປະກັບການນຳ ສະວິດ, ລັດເວຍ

ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ພົບປະກັບການນຳ ສະວິດ, ລັດເວຍ

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະວິດ Viola Amheard, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ນະວັດຕະກຳ, ສົມທົບກັນປະກອບສ່ວນໃຫ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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