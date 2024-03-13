ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Keijio Novaron, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຟງລັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Hakan Agnevall, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Wartsila (ປະເທດ ແຟງລັງ) , ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU), ບັນດາປະເທດ G7 ໃນການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງລະດັບ 0 (Net Zero), ຂໍ້ຕົກລົງຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ (JETP), ຫວຽດນາມ ຕ້ອງການການໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ການບໍລິຫານ.
ທ່ານ Hakan Agnevall, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Wartsila ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ, ກຸ່ມບໍລິສັດພວມພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໄຟຟ້າມີໄຫວພິບແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນຳໃຊ້ ອາຍແກັດທຳມະຊາດ LNG ແລະ ໃນອະນາຄົດຫັນປ່ຽນເປັນ Hydro, ໜູນຊ່ວຍການສົມທົບລະຫວ່າງພະລັງງານທົດແທນ ເຂົ້າລະບົບໄຟຟ້າ…