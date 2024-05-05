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ຂ່າວສານ

ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍກວ່າ 320 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ

ກອງທຶນໂດຍທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫນອງບັນດາບ້ວງເງິນອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳກວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ.
ສຳນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ. ພາບ: Reuters

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຈາກຫ້ອງການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການພັດທະນາທີ່ມີລັກສະນະຫັນປ່ຽນຢູ່ທົ່ວ ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍຈຳນວນເງິນປະມານ 323 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນພັດທະນາ ອາຊີ ໄລຍະ 2025-2028 (ADF14). ກອງທຶນໂດຍທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫນອງບັນດາບ້ວງເງິນອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳກວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ.

ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົດສະຕາລີ ຮ່ວມມືຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກັບກອງທຶນພັດທະນາ ອາຊີ ແລະ ADB ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ປາຊີຟິກ ໃນນັ້ນ ມີການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ຕົວ​ປຶ້ມ ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ - ບັນ​ດາຕົວພະ​ຍານປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ອອກ​ສຽງ

ເປີດ​ຕົວ​ປຶ້ມ “ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ - ບັນ​ດາຕົວພະ​ຍານປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ອອກ​ສຽງ”

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຕົວປຶ້ມ “ຄວາມຊົງຈຳ ດ້ຽນບຽນຝູ - ບັນດາພະຍານປະຫວັດສາດ ອອກສຽງ” ຂອງນັກປະຫວັດສາດ ຊາວຝລັ່ງ ສອງຄົນ ນັ້ນແມ່ນທ່ານ Pierre Journoud ແລະ ທ່ານ Hugues Tertrais.
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