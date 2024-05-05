ຂ່າວສານ
ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍກວ່າ 320 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ
ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຈາກຫ້ອງການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການພັດທະນາທີ່ມີລັກສະນະຫັນປ່ຽນຢູ່ທົ່ວ ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍຈຳນວນເງິນປະມານ 323 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນພັດທະນາ ອາຊີ ໄລຍະ 2025-2028 (ADF14). ກອງທຶນໂດຍທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫນອງບັນດາບ້ວງເງິນອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳກວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ.
ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົດສະຕາລີ ຮ່ວມມືຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກັບກອງທຶນພັດທະນາ ອາຊີ ແລະ ADB ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ປາຊີຟິກ ໃນນັ້ນ ມີການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.