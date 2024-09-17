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ຂ່າວສານ

ອິນ​ເດຍ ຂົນ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ມຽນ​ມາ

ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ໄດ້ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນ 35 ໂຕນ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi.
ງວດເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ)

ເຮືອບິນຂົນສົ່ງທະຫານໝາຍເລກ C-17 Globemaster ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ກັນຍາ, ເຊິ່ງລວມມີ: ເຄື່ອງກັ່ນຕອງນ້ຳ, ຖັງໃສ່ນ້ຳ, ຜ້າຫົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ, ດອກໄຟນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອິນເດຍ ກໍໄດ້ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ 10 ໂຕນ ລວມທັງອາຫານແຫ້ງ, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຢຸກຢາ ໃຫ້ແກ່ ມຽນມາ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ 10 ໂຕນ ລວມມີ ຈັກກະຈາຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກັ່ນຕອງນ້ຳ, ອຸປະກອນເຮັດອະນາໄມ, ມຸ້ງກັນຍຸງ, ຜ້າຫົ່ມ… ເພື່ອມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ.

        ພາຍຸ Yagi ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນພາຍຸລູກແຮງທີ່ສຸດຂອງອາຊີ ໃນປີນີ້, ມັນໄດ້ທຳລາຍພາກໃຕ້ ຈີນ, ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ ແລະ ມຽນມາ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີບົດຂຽນສຳຄັນກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປຽນແປງໃໝ່ແລລວິທີນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກຢ່າງແຮງ, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່ຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ.
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