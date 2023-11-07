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ຂ່າວສານ

ອິນເດຍ ໜູນຊ່ວຍຮີບດ່ວນໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດແຜນດິນໄຫວຢູ່ ເນປານ

ງວດເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຮີບດ່ວນທຳອິດຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງເຖິງນະຄອນ Nepalgunj ຂອງ ເນປານ ແລ້ວ.
ເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວຢູ່ ເນປານ ມີຄວາມແຮງ 6,4 ອົງສາ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 05 ພະຈິກ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິນເດຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເຮືອບິນພິເສດ C-130 ຂອງກອງທັບອາກາດ ອິນເດຍ ໄດ້ໄປຮອດ ເນປານ, ຂົນສົ່ງເຄື່ອງອຸປະຖຳຮີບດ່ວນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີມູນຄ່າ 1,2 ລ້ານ USD, ລວມມື ຕູບ, ຜ້າຫົ່ມ, ຜ້າປົກ, ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ… ງວດເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຮີບດ່ວນທຳອິດຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງເຖິງນະຄອນ Nepalgunj ຂອງ ເນປານ ແລ້ວ.

ອິນເດຍ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ ເນປານ ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດແຜນດິນໄຫວດ້ວຍທຸກວິທີທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ພະຈິກ, ເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວຢູ່ ເນປານ ມີຄວາມແຮງ 6,4 ອົງສາ, ເຮັດໃຫ້ 157 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບກວ່າ 250 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7/11, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມບັນດາລັດຖະມົນຕີບັນດາ ກະຊວງໃນກຸ່ມຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ການສຶກສາ ແລະ ກໍສ້າງ; ວັດທະນະທໍາ, ກິລາແລະການທ່ອງທ່ຽວ; ສາທາລະນະສຸກ; ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ; ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.
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