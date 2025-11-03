Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ລີ​ບັງ

ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ ລີບັງ, ໂດຍອ້າງເຫດຜົນຂະບວນການ ເຮັກໂບລາ ລະເມີດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ.
ສະພາບການຂອງເມືອງ Nabatieh ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນວັນທີ8/5/2025 (ພາບ: REUTERS/Karamallah Daher)

ສື່ມວນຊົນ ລີບັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 4 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 3 ຄົນຖືກບາດເຈັບໃນບັັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ຍ້ອນເຮືອນບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດເທດສະບານ Kfar Roummane, ທາງທິດໃຕ້ ລີບັງ ເມື່ອຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ພະຈິກ. ສຳນັກຂ່າວສານ ແຫ່ງລັດ ລີບັງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ເຂົ້າ ລີບັງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

        ສ່ວນກຳລັງປ້ອງກັນ ອິດສະຣາແອັນ (IDF) ຢັ້ງຢືນວ່າ ກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ໄດ້ບຸກໂຈມຕີກົມກອງຍອດຢ້ຽມ Radwan ຂອງຂະບວນການ ເຮັກໂບລາ ຢູ່ເຂດ Kfar Roummane  ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ພະຈິກ. ກຳລັງປ້ອງກັນ ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ກ່າວຫາກຸ່ມປະກອບອາວຸດ ລີບັງ ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທີ່ມີຜົນບັງຂັບໃຊ້ເມື່ອເດືອນພະຈິກ 2024 ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ລີບັງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກຳລັງປ້ອງກັນ ອິດສະຣາແອັນ ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ໄດ້ດຳເນີນບັ້ນບຸກໂຈມຕີສະມາຊິກໜຶ່ງຂອງກົມກອງ Radwan  ຂອງ ເຮັກໂບລາ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ລີບັງ ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ​ົງທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ): ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແລດ​ວ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ​ົງທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ): ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແລດ​ວ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top