ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (NIC) ສົມທົບກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Qorvo (ອາເມລິກາ) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Cadence (ອາເມລິກາ) ໄດ້ຈັດພິທີໄຂຊຸດຫຼັກສູດ ບຳລຸງສ້າງການອອກແບບ ແຜງວົງຈອນ (microchip). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, Qorvo ຈະສະໜອງຄູອາຈານ, ນັກຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງໃນຂົງເຂດອອກແບບ microchip ແລະ ຊຸດຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຕາມມາດຖານ ອາເມລິກາ. ສ່ວນ Cadence ຈະໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບລິຂະສິດຂອງ ຊອບແວທີ່ອອກແບບ ແຜງວົງຈອນ microchip ທັງໝົດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຊຸດຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງ. ບັນດາສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນຢູ່ສູນ NIC ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍໃນ 3 ເດືອນ.
ໃນຂອບເຂດພິທີໄຂ, ມີພິທີມອບຮັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື (MOU) ລະຫວ່າງ NIC ແລະ Qorvo ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ແລະ ທ່ານປະທານ Qorvo Bob Bruggeworth. MOU ສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງສອງຝ່າຍໃນການຊຸກຍູ້ລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ພັດທະນາລະບົບນິເວດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.