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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງໃຫ້​ແກ່​ຂະ​ແໜງ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ

ໃນຂອບເຂດພິທີໄຂ, ມີພິທີມອບຮັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື (MOU) ລະຫວ່າງ NIC ແລະ Qorvo ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ແລະ ທ່ານປະທານ Qorvo Bob Bruggeworth.
ພິທີມອບຮັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື (MOU) ລະຫວ່າງ NIC ແລະ Qorvo (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (NIC) ສົມທົບກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Qorvo (ອາເມລິກາ) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Cadence (ອາເມລິກາ) ໄດ້ຈັດພິທີໄຂຊຸດຫຼັກສູດ ບຳລຸງສ້າງການອອກແບບ ແຜງວົງຈອນ (microchip). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, Qorvo ຈະສະໜອງຄູອາຈານ, ນັກຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງໃນຂົງເຂດອອກແບບ microchip ແລະ ຊຸດຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຕາມມາດຖານ ອາເມລິກາ. ສ່ວນ Cadence ຈະໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບລິຂະສິດຂອງ ຊອບແວທີ່ອອກແບບ ແຜງວົງຈອນ microchip ທັງໝົດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຊຸດຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງ. ບັນດາສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນຢູ່ສູນ NIC ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍໃນ 3 ເດືອນ.

ໃນຂອບເຂດພິທີໄຂ, ມີພິທີມອບຮັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື (MOU) ລະຫວ່າງ NIC ແລະ Qorvo ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ແລະ ທ່ານປະທານ Qorvo Bob Bruggeworth. MOU ສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງສອງຝ່າຍໃນການຊຸກຍູ້ລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ພັດທະນາລະບົບນິເວດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ບຸລິມະສິດເວລາເພື່ອໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສຸມໃສ່ໃນການປິ່ນປົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກົມການເມືອງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ.
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