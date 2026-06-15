ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ຖະແຫຼງບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ, ຊ່ອງແຄມທະເລ Hormuz ເປີດປະຕູຄືນໃໝ່, ອີຣານ ປະກາດສິ້ນສຸດສົງຄາມ
ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ Shehbaz Sharif ພ້ອມກັນຖະແຫຼງວ່າ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ການຢຸດຕິການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາກວ່າ 3 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ຄ່ອຍໆຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວໃນການເດີນເຮືອນຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ເປັນປົກກະຕິ.
ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Truth Social, ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອີຣານ ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ອະນຸຍາດເປີດຊ່ອງແຄມທະເລ ຄືນໃໝ່ ສຳລັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການເດີນເຮືອສາກົນ, ພ້ອມທັງຍົກເລີດຄຳສັ່ງປິດລ້ອມການທະຫານຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບອີຣານ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ກັບອີຣານ ຈະນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ທົ່ວພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າການເປີດຊ່ອງແຄບທະເລ ຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຮັບການລົງນາມຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູກະແສນ້ຳມັນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ.
ແລະກໍ່ໃນຈຸດເວລາດຽວກັນ, ທ່ານ Shehbaz Sharif ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ ກໍ່ຢັ້ງຢືນສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ, ລວມມີການຢຸດຕິບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານໃນຫຼາຍບັ້ນຮົບຢ່າງທັນທີ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ, ໃນນັ້ນມີລີບັງ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Shehbaz Sharif ແລ້ວ, ພິທີລົງນາມຢ່າງເປັນທາງການຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ສະວິດໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ໃນບັນດາການປຶກສາຫາລື.
ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ອີຣານ ໄດ້ປະກາດສິ້ນສຸດການປະທະກັນກັບອາເມລິກາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການປະທະກັນຈະສິ້ນສຸດໃນທຸກບັ້ນຮົບ ແລະ ຄຳສັ່ງປິດລ້ອມດ້ານການທະຫານຂອງ ອາເມລິກາ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ມິຖຸນາ.