ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບລະບົບສະໜອງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາເມລິກາ Janet Yelle ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ອາເມລິກາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ຂົງເຂດການເງິນ ທະນາຄານແມ່ນບຸລິມະສິດສຳຄັນ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຂຸດຄົ້ນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ ເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ເພີ່ມກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືຂອງລະບົບສະໜອງ, ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ ອາເມລິກາ ແລະ ສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານໃນຍຸດທະສາດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ຂອງປະເທດນີ້; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາ ແລະ ຫັນປ່ຽນພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານນາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ມີແຜນການຫັນປ່ຽນລະບົບສະໜອງໄປຍັງ ຫວຽດນາມ; ຢາກຮ່ວມມື ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດການຜະລິດ ຈິບ ແລະ ທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ.