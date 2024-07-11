ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຊ່ວຍ ຢູແກຼນ ປັບປຸງກຳລັງປ້ອງກັນທາງອາກາດ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ - NATO ພວມດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະວິດການທະຫານນີ້. ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສະໜອງໃຫ້ ຢູແກຼນ ບັນດາກຳລັງພະຫະນະປ້ອງກັນອາກາດເພີ່ມເຕີມ ແນໃສ່ຮັບມືກັບການບຸກໂຈມຕີ ແນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ ແລະ ສຳຄັນຂອງ ຢູແກຼນ. ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມແລ້ວ, ບັນດາປະເທດນີ້ ຈະພ້ອມກັນຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູແກຼນ ບັນດາລະບົບປ້ອງກັນອາກາດຍຸດທະສາດ ລວມທັງບັນດາຖ້ານຍິງ Patriot ໂດຍ ອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ຣູມາເນຍ ສະໜອງ, ສິ້ນສ່ວນຂອງລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນອາກາດ Patriot ຂອງ ໂຮນລັງ ແລະ ລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນອາກາດ SAMP – T ໂດຍ ອີຕາລີ ສະໜອງ.