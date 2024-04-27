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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ຕໍ່ ​ອີ​ຣານ

ຕາມແຈ້ງການໃນເວັບໄຊທາງການຂອງ ກະຊວງການເງິນອາເມລິກາ ແລ້ວ, ບັນຊີລາຍຊື່ລົງໂທດ ລວມມີ 15 ອົງການ, 8 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກຳປັ່ນ 5 ລຳ.
ພາບປະກອບ: IRNA/TTXVN

ວັນທີ 25 ເມສາ, ອາເມລິກາ ປະກາດບັນດາມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການເຊິ່ງ ວໍຊິງຕັນ ຖືວ່າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໜູນຊ່ວຍ ແລະ ໜູນຫຼັງການເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂາຍວັດຖຸບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃຫ້ແກ່ກອງທັບ ອີຮານ.

ຕາມແຈ້ງການໃນເວັບໄຊທາງການຂອງ ກະຊວງການເງິນອາເມລິກາ ແລ້ວ, ບັນຊີລາຍຊື່ລົງໂທດ ລວມມີ 15 ອົງການ, 8 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກຳປັ່ນ 5 ລຳ. ບໍລິສັດການບິນ Pouya Air ຂອງອີຣານ ແລະ ບໍລິສັດ Sahara Thunder ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ເຕເຮຣານ ກໍ່ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນທີ 18 ເມສາ, ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດບັນດາມາດຕະການລົງໂທດເລັ່ງໃສ່ 16 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 2 ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໂຄງການວັດຖຸບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອີຣານ. ວັນທີ 17 ເມສາ, ການນຳສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພີ່ມທະວີບັນດາມາດຕະການລົງໂທດ ອີຣານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າໂນ້ຍ: ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ

ຮ່າໂນ້ຍ: ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ

ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 250 ຄົນມາຈາກບັນດາສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.
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