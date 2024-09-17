ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ: ຢັ້ງຢືນຊື່ຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສໃນເຫດຍິງປືນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນກົນອຸບາຍລອບສັງຫານທ່ານ Trump ຄັ້ງທີ 2
ບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ພາຍຫຼັງຖືກກັກຂັງ ແລະ ຢັ້ງຢືນໄດ້ຊື່ຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສປະຕິບັດການຍິງປືນ ທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນກົນອຸບາຍລອບສັງຫານ ທ່ານ Trump ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເວລາ 2 ເດືອນຜ່ານມາ.
ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢັ້ງຢືນວ່າ ມືປືນດັ່ງກ່າວແມ່ນ Ryan Wesley Routh ມີອາຍຸກວ່າ 50 ປີ. ລາວໄດ້ຖືປືນຍາວ rifle ແລະ ຢືນຫ່າງຈາກທ່ານ Trump ປະມານ 300 – 450 ເມັດ ເມື່ອທ່ານ Trump ພວມຕີ ກັອບ. ອົງການສືບລັບ ອາເມລິກາ ໄດ້ພົບເຫັນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈັບຕົວມືປືນດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ພວມແລ່ນໜີ. ນີ້ແມ່ນກົນອຸບາຍລອບສັງຫານທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເວລາ 2 ເດືອນຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານ Trump ຖືກຍິງໃສ່ຫູ ໃນເວລາດຳເນີນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢູ່ກາງແຈ້ງ ຢູ່ລັດ Pennsylvania ເມື່ອທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ.
ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ອາເມລິກາ ກຳລັງດຳເນີນການສືບສວນເຫດຍິງປືນດັ່ງກ່າວ.