Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​: ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ສົງ​ໄສ​ໃນ​ເຫດ​ຍິງ​ປືນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ກົນ​ອຸ​ບາຍ​​ລອບ​ສັງ​ຫານ​ທ່ານ Trump ຄັ້ງ​ທີ 2

ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເອົາຕົວລອດຢ່າງປອດໄພພາຍຫຼັງເຫດຍິງປືນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ບ່ອນທ່ານພວມຕີກອັບຢູ່ລັດ Florida.
ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ກຳລັງດຳເນີນການສືບສວນເຫດຍິງປືນ (ພາບ: Reuters)

ບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ພາຍຫຼັງຖືກກັກຂັງ ແລະ ຢັ້ງຢືນໄດ້ຊື່ຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສປະຕິບັດການຍິງປືນ ທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນກົນອຸບາຍລອບສັງຫານ ທ່ານ Trump ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເວລາ 2 ເດືອນຜ່ານມາ.

        ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢັ້ງຢືນວ່າ ມືປືນດັ່ງກ່າວແມ່ນ Ryan Wesley Routh ມີອາຍຸກວ່າ 50 ປີ. ລາວໄດ້ຖືປືນຍາວ rifle ແລະ ຢືນຫ່າງຈາກທ່ານ Trump ປະມານ 300 – 450 ເມັດ ເມື່ອທ່ານ Trump ພວມຕີ ກັອບ. ອົງການສືບລັບ ອາເມລິກາ ໄດ້ພົບເຫັນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈັບຕົວມືປືນດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ພວມແລ່ນໜີ. ນີ້ແມ່ນກົນອຸບາຍລອບສັງຫານທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເວລາ 2 ເດືອນຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານ Trump ຖືກຍິງໃສ່ຫູ ໃນເວລາດຳເນີນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢູ່ກາງແຈ້ງ ຢູ່ລັດ Pennsylvania ເມື່ອທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ.

        ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ອາເມລິກາ ກຳລັງດຳເນີນການສືບສວນເຫດຍິງປືນດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີບົດຂຽນສຳຄັນກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປຽນແປງໃໝ່ແລລວິທີນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກຢ່າງແຮງ, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່ຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top