Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄຸນ​ຄ່າ​ຂ​ອງສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ SEANWFZ ແລະ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ສະເໜີ ອາຊຽນ ກະກຽມການຍື່ນສະເໜີມະຕິວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ SEANWFZ ເຖິງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໂດຍໄວ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍ ເຂົ້າຮ່ວມອະນຸສັນຍາ SEANWFZ.
ຜູ້ແທນບັນດາປະເທດ ສະຫຼະເວລາ 01 ນາທີ ກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57  ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການເຂດປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEANWFZ) ແລະ ການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກັບຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (AICHR). ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ, ນຳໜ້າ. ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ແທນບັນດາປະເທດໄດ້ສະຫຼະເວລາ 1 ນາທິ ກົມຫົວໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໜຶ່ງນາທີ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຕ່າງໆ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ສະເໜີ ອາຊຽນ ກະກຽມການຍື່ນສະເໜີມະຕິວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ SEANWFZ ເຖິງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໂດຍໄວ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍ ເຂົ້າຮ່ວມອະນຸສັນຍາ SEANWFZ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົ​ດ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົ​ດ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top