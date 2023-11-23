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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ພາກ​ພື້ນ ອີງ​ໃສ່​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ

ວັນທີ 21 ພະຈິກ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຊົມເຊີຍການພົບປະໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ ລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງປະກອບພາກພື້ນ ອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ (ພາບ: Reuters)

ໃນຖະແຫຼງການ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສະໜັບສະໜູນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດາການນຳ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ໃນການຮັກສາບັນດາຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ລ້ວນແຕ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງປະເທດສຳລັບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ມາດຖານລວມ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດບັດ ສປຊ, ສົນທິສັນຍາ ເປັນມິດ ແລະ ຮ່ວມມືຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (TAC), ຖະແຫຼງການຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS) ວ່າດ້ວຍຫຼັກການພົວພັນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ (ຫຼັກການບາລີ) ແລະ ວິໄສທັດຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ (AOIP).

ອາຊຽນ ຢັ້ງຢືນ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດລວມ ແນໃສ່ປັບປຸງໂຄງປະກອບພາກພື້ນເປີດ, ຈະແຈ້ງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກວມລວມ, ອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ, ຖື ອາຊຽນ ເປັນໃຈກາງ ຕາມບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ແລະບັນດາກົນໄກ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້

ກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້, ແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງຍາວນານ
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