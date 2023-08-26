ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10
ວັນທີ 25 ສິງຫາ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Jakarta, Indonesia. ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ ພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດມະຫາພາກພາກພື້ນ ກໍ່ຄືຍົກອອກບັນດາຄຳຊີ້ນຳໂດຍກົງ, ລະອຽດກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ອາຊຽນ. ຕີຄາຄາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆ, ທ່ານ ຫວໍ້ແທັງຮຶງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນວິວັດການເຊື່ອມໂຍງ ອາຊຽນ, ໃນນັນມີການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການເງິນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວິວັດການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ, ບັນຊີ, ຮ່ວມມືເປີດປະຕູບັນດາການບໍລິການ, ການຄ້າ, ການບໍລິການດ້ານການເງິນ.