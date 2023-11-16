ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນພາກພື້ນ - ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ກອງປະຊຸມ ADMM - 17 ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດ ຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ (ADSOM) ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ADMM ໄລຍະ 2023 – 2026. ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮອງເອົາເອກະສານ/ຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່ຫຼາຍສະບັບໃນ ADMM.
ພິເສດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາ “ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຈາກາຕາ ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ”. ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສັບສົນຂອງບັນດາໄພນາບຂູ່ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່. ການຫັນປ່ຽນຂອງພູມສາດການເມືອງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການແກ້ງແຍ້ງກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດອາດຈະກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງ ອາຊຽນ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນອາຊຽນເວົ້າລວມ, ໃນການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ - ການທະຫານອາຊຽນເວົ້າສະເພາະ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໃນອາຊຽນ, ກໍ່ຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.