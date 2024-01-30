ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ກຽມພ້ອມກັບຕໍ່ເສັ້ນທາງໃໝ່ໃນປີ 2024
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງວຽກງານກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນຂອງ ລາວ ສຳລັບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງນີ້, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສົມທົບກັບ ລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ເວົ້າລວມ, ກໍຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນ ອາຊຽນ ຕື່ມອີກ. ຫົວໜ້າ SOM ASEAN ບັນດາປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາທີ່ພວມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນອາຊຽນ ກໍຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ປີ 2024 ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດ ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງ ອາຊຽນ ຕໍ່ໜ້າການຜັນແປໃໝ່ຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.