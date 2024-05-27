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ຂ່າວສານ

ອາທິດເຮັດວຽກທີ່ 2, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15: ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນໃນວາລະດຳເນີນງານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຈະໃຊ້ເວລາໝົດວັນພຸດ (29 ພຶດສະພາ) ທີ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບ: ການປະເມີນເພີ່ມເຕີມຜົນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານ ແຫ່ງລັດໃນປີ 2023; ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນຊຸມເດືອນ ຕົ້ນປີ 2024.
ບັນດາ ສ.ສ,.ຊ ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ

ໃນອາທິດເຮັດວຽກທີ່ 2 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ແຕ່ວັນທີ 27-31 ພຶດສະພານີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະໃຊ້ເວລາໝົດວັນພຸດ (29 ພຶດສະພາ) ທີ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບ: ການປະເມີນເພີ່ມເຕີມຜົນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານ ແຫ່ງລັດໃນປີ 2023; ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນຊຸມເດືອນ ຕົ້ນປີ 2024; ໝາກຜົນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນປີ 2023; ວຽກງານປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸ່ມເຟືອຍ ໃນປີ 2023. ກອງປະຊຸມໄດ້ອອກອາກາດສົດ ທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊົມ.

ໃນອາທິດນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ລະດົມອຸດສາຫະກຳ; ຄາດຄະເນໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2025; ຄາດຄະເນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດໃນປີ 2025, ດັດແກ້ໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດໃນປີ 2024. ນອກນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຍັງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2022; ການວາງແຜນຜັງທາງທະເລແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຊາວໜຸ່ມອາສາສະຫມັກລະດູຮ້ອນ 2024 ກໍານົດ 11 ຄາດຫມາຍທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຊາວໜຸ່ມອາສາສະຫມັກລະດູຮ້ອນ 2024 ກໍານົດ 11 ຄາດຫມາຍທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີເຄື່ອນພົນ ບັ້ນເຄື້ອນໄຫວ ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກລະດູຮ້ອນ 2024.
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