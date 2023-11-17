ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ, ຍີ່ປຸ່ນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດ; ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 17 (ADMM-17), ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ພົບປະບໍ່ເປັນທາງການຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ, ສົມທົບກັບທາງໄກ, ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ຕາງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດສອງຝ່າຍ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Minoru Kihara ຢັ້ງຢືນ: ຈະສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະເນັ້ນໜັກວ່າ ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນທະເລຮວາຕູງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນພິເສດ ສຳລັບສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ. ທ່ານກໍ່ປາດຖະໜາຢາກຍົກລະດັບການພົວພັນການປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ ຂຶ້ນຢູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ຜ່ານບັນດາຂົງເຂດຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອບົນທະເລ; ສ້າງຂໍ້ກຳນົດໃນທາງອິນເຕີເນັດ,ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ…
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟານວັນຢາງ ຫວັງວ່າ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະຄົ້ນຄ້ວາ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ບັນດາຄວາມຕ້ອງການຄື: ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໄພພິບັດ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມອບໂອນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອບົນທະເລ.