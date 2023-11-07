ຂ່າວສານ
ອັດວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍກວ່າ 10.000 ຄົນ
ພາຍຫຼັງດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ດຶງດູດໃຈມາເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ດຳເນີນພິທີອັດວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນຕ່ຳກວ່າ 10.000 ຄົນ ຄັ້ງທີ 1 ແລະ ສັບປະດາການທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳ ລາຍເຈົາ ປີ 2023.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍ”, ວັນບຸນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ເຊີດຊູ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າ, ສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ.
ທີ່ພິທີອັດ, ການນຳພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ມອບທຸງເຈົ້າພາບຈັດວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນຕ່ຳກວ່າ 10.000 ຄົນ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2028 ໃຫ້ແກ່ການນຳພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ລາວກາຍ.