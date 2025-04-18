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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ P4G: ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ສອງ​ສະ​ບັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂຽວ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 4 ວັນ (14/4 - 17/4).
ເອທີໂອເປີຍແມ່ນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ P4G ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ (ພາບ:TTXVN)

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມໂນ້ຍ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນສີຂຽວແບບຍືນຍົງ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ” ແລະ “ຖະແຫຼງການ P4G ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ ໃນການຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.

ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ 5 ໝາກຜົນເຫັນດີ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມບັນລຸໄດ້ ໄດ້ນັ້ນແມ່ນບັນດາຄວາມເຫັນດີກ່ຽວກັບການລະດົມການເງິນຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບັນດາຮູບແບບຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍການເງິນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຄວາມເຫັນດີຕໍ່ການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາບັນດາມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ຄວາມເຫັນດີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານແບບຍືນຍົງ, ຄວາມເຫັນດີກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງກຳລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ.
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