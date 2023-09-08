ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43: ສານຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ
ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 3 ວັນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກັນຍາ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງວຽດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເກືອບ 20 ຢ່າງ ແລະ ເອກະສານປະມານ 90 ສະບັບໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ. ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມື, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາ ແລະ ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນອະນາຄົດ.