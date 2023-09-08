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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 43: ສານ​ຢ່າງ​ແຮງ​ກ່ຽວ​ກັບ ອາ​ຊຽນ ທີ່ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ

ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມື, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາ ແລະ ມີຄວາມກະໂດດຂັ້ນໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ມອບ ຄ້ອນປະທານໝູນວຽນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 ໃຫ້ແກ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 3 ວັນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກັນຍາ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງວຽດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເກືອບ 20 ຢ່າງ ແລະ ເອກະສານປະມານ 90 ສະບັບໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ. ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມື, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາ ແລະ ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຸ່ມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ມິດ​ຕະ​ພາບ ຝ​ລັ່ງ - ຫວຽດ​ນາມ: ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຝ​ລັ່ງ

ກຸ່ມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ມິດ​ຕະ​ພາບ ຝ​ລັ່ງ - ຫວຽດ​ນາມ: ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຝ​ລັ່ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການລັດຖະສະພາ, ແມ່ນຂົວເຊື່ມອຕໍ່ມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
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