ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII
ໂດຍເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງ ກ່ຽວກັບແນວຄິດຊີ້ນໍາ, ການກຳນົດທິດສ້າງໂຄງການ ແລະ ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍຖືວ່າ ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຊີ້ນຳສຳຄັນສຳລັບຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງບັນດາອະນຸຄະນະກໍາມະການ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆ ຕ້ອງກະກຽມໃຫ້ສົມກັບການສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢ່າງແທ້ຈິງ, ອັນໄດ້ສະແດງໄດ້ເຖິງເຈດຈຳນົງ ແລະ ກຳລັງແຮງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງປະເທດຊາດ, ກຳນົດແຜນນະໂຍບາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ກຳນົດ ແລະ ມີນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ຮັບປະກັນປະຕິບັດພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຊຸດຂອງປະເທດໃຫ້ສຳເລັດຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກວ່າ:
“ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ສຸດ ແລະ ລະອຽດກວ່າ, ເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສົ່ງເສີມນ້ຳໃຈກ້າຄິດ, ກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ກ້າພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ; ປ່ຽນໃໝ່ວຽກງານບຸກຄະລາກອນໂດຍພື້ນຖານ, ຮອບດ້ານ, ບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາ, ຖືເປັນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ເພື່ອສ້າງການພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງບຸກທະລຸ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ທ່ານເລຂາທີການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສູນກາງພັກໄດ້ປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງ ກ່ຽວກັບວີທີການສະເໜີຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອອົງຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ແນະນຳກັບສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕົກລົງທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ຊື່ງຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງ.
ກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ທ່ານເລຂາທີການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນີ້ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນຍິ່ງ, ຕ້ອງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວດ້ວຍຈິດໃຈສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມທິດແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາຫຼັກການ, ວິໄນຂອງພັກ; ຮັບປະກັນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດຊີ້ນຳນຳພາ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຂອງບັນດາອົງການຂອງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ.
ທ່ານເລຂາທີການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ກົມການເມືອງ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງຮີບເຮັ່ງຊີ້ນຳສ້າງສຳເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງເພື່ອກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ທົ່ວພັກ ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍພັກທຸກຂັ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.