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ຂ່າວສານ

ອັດກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 3 ວັນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ໂດຍເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງ ກ່ຽວກັບແນວຄິດຊີ້ນໍາ, ການກຳນົດທິດສ້າງໂຄງການ ແລະ ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍຖືວ່າ ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຊີ້ນຳສຳຄັນສຳລັບຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງບັນດາອະນຸຄະນະກໍາມະການ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆ ຕ້ອງກະກຽມໃຫ້ສົມກັບການສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢ່າງແທ້ຈິງ, ອັນໄດ້ສະແດງໄດ້ເຖິງເຈດຈຳນົງ ແລະ ກຳລັງແຮງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງປະເທດຊາດ, ກຳນົດແຜນນະໂຍບາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ກຳນົດ ແລະ ມີນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ຮັບປະກັນປະຕິບັດພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຊຸດຂອງປະເທດໃຫ້ສຳເລັດຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກວ່າ:

        “ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ສຸດ ແລະ ລະອຽດກວ່າ, ເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສົ່ງເສີມນ້ຳໃຈກ້າຄິດ, ກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ກ້າພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ; ປ່ຽນໃໝ່ວຽກງານບຸກຄະລາກອນໂດຍພື້ນຖານ, ຮອບດ້ານ, ບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາ, ຖືເປັນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ເພື່ອສ້າງການພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງບຸກທະລຸ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ  ຊຸດທີ 13 ທ່ານເລຂາທີການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສູນກາງພັກໄດ້ປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງ ກ່ຽວກັບວີທີການສະເໜີຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອອົງຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ແນະນຳກັບສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕົກລົງທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ຊື່ງຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງ.

ກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ທ່ານເລຂາທີການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນີ້ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນຍິ່ງ, ຕ້ອງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວດ້ວຍຈິດໃຈສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມທິດແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາຫຼັກການ, ວິໄນຂອງພັກ; ຮັບປະກັນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດຊີ້ນຳນຳພາ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຂອງບັນດາອົງການຂອງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ.

     ທ່ານເລຂາທີການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ  ມອບໃຫ້ກົມການເມືອງ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງຮີບເຮັ່ງຊີ້ນຳສ້າງສຳເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງເພື່ອກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ທົ່ວພັກ ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍພັກທຸກຂັ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marie – Helene Loison, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາ ຝລັ່ງ (AFD).
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ບໍລິການຮູບພາບ


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