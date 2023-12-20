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ຂ່າວສານ

ອັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມ​ະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ ຄັ້ງ​ທີ X ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ໃນໄລຍະເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ຄັ້ງທີ X (ພາບ: nhandan.vn)

ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ X ລະຫວ່າງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ມະນຸດໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ - ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ, ບົດຮຽນປະສົບການຂອງລາວ” ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 20 ທັນວາ ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ.

ຢູ່ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາການນຳ, ນັກທິດສະດີ, ນັກວິທະຍາສາດ ຂອງສອງພັກໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານປຶກສາຫາລື 10 ສະບັບ ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາຫຼັກແຫຼ່ງ, ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງວຽກງານພັດທະນາວັດທະນະທຳ ແລະ ມະນຸດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຄືພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະນຸດຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງລະບົບຄຸນຄ່າມະນຸດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ວັດທະນະທຳຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ ລາວ… ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນວ່າ, ໃນໄລຍະເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ. ບັນດາຜົນສຳເລັດນັ້ນ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມນິຍົມ ແມ່ນເໝາະສົມກັບກົດເກນພາວະວິໄສ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງຂອງຍຸກສະໄໝ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຕຳຫຼວດ​ສູນ​ກາງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຕຳຫຼວດ​ສູນ​ກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຈິດໃຈເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນໂດຍຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ບັນລຸໄດ້ໃນປີ.
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