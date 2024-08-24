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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກເປັນເວລາ 4 ວັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອັດລົງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຕົກລົງ 14 ເນື້ອໃນກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 8 ຈະຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 13 ສະບັບ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍອື່ນ 13 ສະບັບ. ກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ ແລະ ຊັກຖາມນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ຮອດທ້າຍປີ 2023. ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ກະກຽມໃຫ້ວຽກງານຂຶ້ນກັບສິດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

        ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສຸມໃສ່ເປັນຢ່າງສູງເພື່ອກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວສະເພາະກິດ (ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ສິງຫາ) ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍ 12 ສະບັບ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 8.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”

ສຸມໃສ່ຊີ້ິ້ນຳຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພົບເຫັນ, ແນະນຳ, ທະວີຄຸນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີເຮັດທີ່ດີ ຫຼືຜ່ານບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ.
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