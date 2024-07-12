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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາ, ສະຫລຸບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ແລະໃຫ້ຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ. ພາບ: TTXVN

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິ 3 ສະບັບກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການສືບສວນສອບສວນ,  ອົງການໄອຍະການ, ມະຕິ 2 ສະບັບໂດຍກຳນົດບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບເລື່ອງເພີ່ມເຕີມແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2024 ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫລວດ;  ເລື່ອງດັດປັບແຜນການລົງທຶນພາກລັດໄລຍະກາງທຶນງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021- 2025 ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບາງເນື້ອໃນອື່ນອີກ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາ, ສະຫລຸບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ແລະໃຫ້ຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ນັບແຕ່ວັນທີ 11 - 12 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາວ. ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເລືອກເອົາ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງຕົນນັ້ນ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນແກ່ການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ລາວ ມີຄວາມເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້” - ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
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