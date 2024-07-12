ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິ 3 ສະບັບກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການສືບສວນສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ, ມະຕິ 2 ສະບັບໂດຍກຳນົດບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບເລື່ອງເພີ່ມເຕີມແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2024 ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫລວດ; ເລື່ອງດັດປັບແຜນການລົງທຶນພາກລັດໄລຍະກາງທຶນງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021- 2025 ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບາງເນື້ອໃນອື່ນອີກ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາ, ສະຫລຸບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ແລະໃຫ້ຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.