ຂ່າວສານ
ອັງກິດ: ເຂດ ເວວ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະກາດໄພແຫ້ງແລ້ງຢູ່ບາງເຂດ
ວັນທີ 19 ສິງຫາ, ບາງຂົງເຂດຢູ່ເຂດ ເວວ (ປະເທດ ອັງກິດ) ໄດ້ປະກາດສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງຄ້າຍຄືກັນຢູ່ບາງເຂດຂອງ ອັງກິດ. ອົງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຂດ ເວວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປະກາດໄພແຫ້ງແລ້ງນີ້ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມກົດດັນຂອງອຸນຫະພຸມເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແລະ ຝົນບໍ່ຕົກ. ບັນດາບໍລິສັດສະໜອງນ້ຳປະປາຢູ່ ເວວ ຕ້ອງຈຳກັດການນຳໃຊ້ນ້ຳ ລວມມີຄຳສັ່ງຫ້າມໃຊ້ນ້ຳ ຫົດສວນ ແລະ ລ້າງລົດ. ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເຂດ England ເປັນສ່ວນຫຼາຍໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ພາຍຫຼັງເດືອນ ກໍລະກົດ ທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ແມ່ນແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 1935 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ Thames Water ໄດ້ສະໜອງນ້ຳປະປາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 15 ລ້ານຄົນ ຢູ່ ລອນດອນ ແລະ ບາງເຂດໃກ້ຄຽງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມໃຊ້ນ້ຳຫົດສວນ ແລະ ລ້າງລົດ ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ສິງຫາ ເປັນຕົ້ນໄປ.