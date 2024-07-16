ຂ່າວສານ
ອະນຸຊົນ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ 30 ນ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະແລກປ່ຽນອະນຸຊົນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ຄະນະພັກເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊາວເຜົ່າ ຈວາງ ກວາງຊີ, ຈີນ ກັບ ຄະນະພັກ 4 ແຂວງຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະຄັ້ງນີ້ ລວມມີຜູ້ແທນອະນຸຊົນ 34 ນ້ອງ; ຜູ້ແທນຮັບຜິດຊອບ 18 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍພາສາແປ 5 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກສູນໜູນຊ່ວຍ ແລະ ພັດທະນາອະນຸຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກວາບັ່ງ, ລ້າງເຊີນ, ຮ່າຢາງ, ກວ໋າງນິງ.
ຕາມແຜນການ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ, ຄົ້ນຫາວັດທະນະທຳມໍລະດົກບໍ່ເປັນວັດຖຸ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ກວາງຊີ; ຢ້ຽມຢາມໂຮງລະຄອນຟ້ອນຕຸກກະຕາ ກວາງຊີ; ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼີ້ນມ່ວນຊື່ນລະຫວ່າງອະນຸຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ; ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ຫໍວາງສະແດງວິທະຍາສາດກວາງຊີ; ….. ພິທີອັດ ຈະໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ກໍລະກົດ.