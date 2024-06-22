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ຂ່າວສານ

ອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ, ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ

ບັນດາປະເທດເຂດແຄມທະເລທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982) ມີສິດກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນຢູ່ເຂດໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: baoquocte.vn)

ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສະເໜີໃຫ້ຮູ້ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຟີລິບປິນ ຫາກໍ່ຍື່ນສະເໜີບົດລາຍງານກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນເຂດໄຫຼ່ທະວີບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນເຂດໄຫຼ່ທະວີບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        ບັນດາປະເທດເຂດແຄມທະເລທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982) ມີສິດກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນຢູ່ເຂດໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ UNCLOS 1982. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນ UNCLOS 1982, ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນກັບ ຟີລິບປິນ ເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງ 2 ປະເທດ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນຢັນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາສິດຖືກຕາມກົດໝາຍສຳລັບບັນດາເຂດທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ UNCLOS 1982.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດມາຍື່ນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດມາຍື່ນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ນິກາຣາກວາ, ອຽກລັງ, ຕວກເມນິດສະຕັງ ແລະ ສ.ໄຊປຣັດ ຍື່ນສາຕາຕັ້ງຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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