Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອອກ​ເລກ​ລະ​ຫັດ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ​ອັນ​ດັບ 2 ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ເລີ່ມ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ກໍ​ລະ​ກົດ

ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການອອກເລກລະຫັດປະຈຳຕົວເອເລັກໂຕນິກອັນດັບ 2 ໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ພວມອາໄສຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ການອອກເລກລະຫັດປະຈຳຕົວເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 50 ວັນ ແລະ ຄືນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ຈົນຮອດວັນທີ 19 ສິງຫາ.(ພາບປະກອບ: dhtn.ttxvn.org.vn)

ຕາມກົມຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ການອອກເລກລະຫັດປະຈຳຕົວເອເລັກໂຕນິກ ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານທາງໄກໄດ້ຢ່າງສະດວກກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາ, ເອກະສານ ແລະ ການພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນລັກສະນະຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄລຍະເຂົາເຈົ້າດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເລກລະຫັດປະຈຳຕົວເອເລັກໂຕນິກອັນດັບ 2 ຍັງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດນຳໃຊ້ຫຼາຍຄຸນປະໂຫຍດທາງດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຊັ່ນ: ຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນການທຸລະກຳກັບທະນາຄານ, ຈົດທະບຽນການເຊົ່າເຮືອນ, ນຳໃຊ້ການບໍລິການສາທາລະນະ, ເກັບຮັກສາບັດພັກເຊົ່າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນແຟຼດຟອມ VneID.

ກະຊວງຕຳຫຼວດ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ເປີດບັ້ນອອກເລກລະຫັດປະຈຳຕົວເອເລັກໂຕນິກຈຸດສູງໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນ 50 ວັນ ແລະ ຄືນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ຈົນຮອດວັນທີ 19 ສິງຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍກ່ຽວ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍກ່ຽວ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ

“ຫວຽດນາມ - ສີສັນ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍໂດຍຫ້ອງການປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສປຊ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ສະວິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top