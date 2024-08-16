ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ “ແມ່ເຫຼັກ” ດຶງດູດ “ບໍລິສັດໃຫຍ່” ຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ມາຊອກຫາຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ
ບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມ Nikkei Asia ສະບັບອອກວັນທີ 14 ສິງຫາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Alchip Technologies ທີ່ສະໜອງການບໍລິການອອກແບບຊິບ AI ແຖວໜ້າຂອງ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ພວມຍູ້ແຮງການຊອກຫາຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ແລະ ປັດຈຸບັນ ມີແຜນການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຕາງໜ້າທຳອິດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້. ທ່ານ Johnny Shen ປະທານ ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) Alchip Technologies ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຫຼ່ງວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນການເລືອກເຟັ້ນອັນຈັບອົກຈັບໃຈສຳລັບກຸ່ມບໍລິສັດ.
ຕາມບົດຂຽນ, ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍພວມຫັນມາສົນໃຈເຖິງແຫຼ່ງວິສະວະກອນເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ຫວຽດນາມ. ບໍລິສັດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ BOS Semiconductors ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້ານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ນັບແຕ່ປີ 2022 ແລະ ໄດ້ພັດທະນາກຸ່ມໜູນຊ່ວຍກາຍເປັນກຳລັງບຸກຄະລາກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວວິສະວະກອນ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບສະໝັກໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີ Marvell ຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ພັນລະນາວ່າ ຫວຽດນາມ “ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດເພື່ອພັດທະນວິສະວະກອນເຕັກນິກທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ”. ປັດຈຸບັນ, Marvell ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍເພີ່ມຈຳນວນວິສະວະກອນເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນປະມານ 500 ຄົນ ໃນປີ 2026.