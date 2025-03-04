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ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ອະ​ນຸ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ ຄັ້ງ​ທີ 35

ຖ້າໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, ນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຫວຽດນາມ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ SPLOS ນັບແຕ່ເວລາກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສປຊກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ໃນປີ 1994.
ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ກຸ່ມອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຢູ່ສປຊ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະເໜີ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອະນຸສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (SPLOS).  ປະທານກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 23 – 27 ມິຖຸນາ ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. ຖ້າໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, ນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຫວຽດນາມ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ SPLOS ນັບແຕ່ເວລາກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສປຊກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ໃນປີ 1994, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ລະດັບສູງ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມສາກົນຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມນຳໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ປັບປຸງຄູນຄ່າທົ່ວໄປຂອງ UNCLOS, ກໍ່ຄືບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ APEC 2027 ຢູ່​ຝຸກວັກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ APEC 2027 ຢູ່​ຝຸກວັກ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງແຂວງກຽນຢາງ ຕ້ອງສັບຊ້ອນເວລາ, ວຽກງານ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຂອບຂະໜາດ, ເປົ້າໝາຍຂອງບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ APEC, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບການວາງແຜນຜັງລວມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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