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ຂ່າວສານ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງທັງລອງ, ເມືອງນາມຕື່ລຽມ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແຂກຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳພິເສດດີເດັ່ນ, ບັນດາເນື້ອໃນວາງສະແດງຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສຳຜັດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ເຮັດໃຫ້ມໍລະດົກວັດທະນະທຳການທະຫານຂອງຊາດກະຈ່າງແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່ຳຮຽນ, ຢ້ຽມຊົມຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VTC News)

ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງບົນເນື້ອທີ່ດິນ 74 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ປະມານ 38,66 ເຮັກຕາ, ມີເຂດສະໜາມກາງແຈ້ງ ແລະ ໃນຮົ່ມ. ຢູ່ເຂດສະໜາມກາງແຈ້ງ, ມີທາດໄຊຊະນະດ້ວຍລວງສູງ 45 ແມັດ ມີຮູບດາວ 5 ແຈ ເຊິ່ງແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ຂີດໝາຍ ປີ 1945, ເມື່ອທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ກ່າວຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດ ສະຖາປະນາ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຫວຽດນາມ ໃນຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ໄດ້ວາງສະແດງຊາກເຮືອບິນສ່ວນໜຶ່ງ ໂດຍກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມຍິງຕົກຢູ່ເຂດນ່ານຟ້າຮ່າໂນ້ຍແຕ່ເມື່ອກ່ອນ, ຢູ່ເທິງໄດ້ປະດັບປະດາດ້ວຍຮູບນົກກາງແກທີ່ກຳລັງບິນ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈຮັກຫອມສັນຕິພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ.

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງຫໍພິພິທະພັນແມ່ນໃນວັດຖຸພັນກ່ວາ 150.000 ຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ວາງສະແດງນັ້ນມີວັດຖຸພັນລະດັບຊາດ 4 ຢ່າງນັ້ນແມ່ນ ເຮືອບິນ MiG-21 ໝາຍເລກ 4323 ກັບດາວ14 ດວງທີ່ຢູ່ສ່ວນໜ້າຂອງເຮືອບິນ ເຊິ່ງແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການຍິງເຮືອບິນ ອາເມລິກາ ຕົກ14ຄັ້ງ, ເຮືອບິນ MiG-21 ໝາຍເລກ 5121 ໂດຍນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ຟ້າມຕວັນບັນຊາ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-52 ຂອງອາເມລິກາຕົກໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ທັນວາ 1972, ລັດຖັງ T-54B ໝາຍເລກ 843 ໄດ້ຕຳບຸກເຂົ້າປະຕູທຳນຽບເອກະລາດໃນວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ແລະ ແຜນທີ່ຄວາມຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັ້ນຮົບໂຮ່ຈີມິນ - ບັ້ນຮົບປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບເມື່ອປີ 1975. ບັນດາວັດຖຸພັນນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ.

ບັນດາວັດຖຸພັນທີ່ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ຫໍພິພິທະພັນຂ້ອນຂ້າງຄວາມເກົ່າແກ່ພໍສົມຄວນ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຫາໄດ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນລົດຖັງ T54 ຫຼື ເຮືອບິນ MiGນີ້ຈັກເທື່ອ.

ຜ່ານການຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິທະພັນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ເຖິງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູໂຕໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູທາງອາກາດ, ໃນເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ກອງເຍົາວະຊົນເມືອງບັກນິງ, ວຽກງານຫຼັກແມ່ນແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ດົງແອັງໄປລີ້ໄພຢູ່ບັກນິງ.

ຢູ່ພາຍໃນອາຄານໄດ້ອອກແບບຕາມຮູບແບບທີ່ທັນສະໄໝມີ 4 ຊັ້ນ ແລະຊັ້ນໃຕ້ດິນ 1 ຊັ້ນ.ເຂດວາງສະແດງໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນ 6 ຫົວຂໍ້ ແລະ ໄດ້ອອກແບບໄປຕາມໄລຍະເວລາ, ນຳແຂກຢ້ຽມຊົມຜ່ານແຕ່ລະໄລຍະພັດທະນາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ສ້າງຮູບພາບທີ່ມີຊີວິດຊີວາ

ລະບົບວາງສະແດງໄດ້ຈັດແບບທັນສະໄໝ, ມີວິທະຍາສາດ, ອຸດົມສົມບູນ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ. ພັນໂທ ຫງວຽນທິລານເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງໂຄສະນາສຶກສາ, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຫໍພິິພິທະພັນໄດ້ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າການວາງສະແດງ. ມີເຂດວາງສະແດງຮູບຈຳລອງ 3D mapping. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີເຂດວາງສະແດງໜ້າຈໍຄົ້ນຫາ, ອະທິບາຍວັດຖຸພັນ ຫຼືບົດຂຽນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມສາມາດຊອກຮູ້ບັນດາເຫດການໃນປະຫວັດສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມອາດຈະຄົ້ນຫາດ້ວຍຕົນເອງ, ເປີດອອກພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະຫວັດສາດ ແລະ ປັດຈຸບັນດ້ວຍລະບົບແນະນຳແບບອັດຕະໂນມັດ audio guide ແລະ ລະຫັດ QR ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະວັດຖຸພັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນ60 ກວ່າວີດີໂອ ແນະນຳບັນດາບັ້ນຮົບ, ການສູ້ຮົບ, ວາດພາບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຈິດໃຈຕໍ່ສູ້ຂອງທະຫານຫວຽດນາມ. ທ່ານພັນໂທ ນາງຫງວຽນທິລານເຮືອງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ:

ດ້ວຍຊອບແວຊອກຫາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳບັນດາເຫດການເພື່ອໃຫ້ແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມສາມາດເຫັນໄດ້ແຕ່ລະບັ້ນຮົບໃນແຕ່ລະໄລຍະປະຫວັດສາດ, ນຳມາເຊິ່ງບັນດາຄວາມຮູ້ໃໝ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງກອງທັບຫວຽດນາມໃຫ້ແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ.

ແຂກຢ້ຽມຊົມຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບອຸໂມງໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູ

ການໝູນໃຊ້ບັນດາວິທີການວາງສະແດງທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ນຳການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາມາໃຫ້ແກ່ແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ.

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດດີ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເພື່ອນມີການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງດ້ວຍຮູບພາບ. ນັ້ນແມ່ນຈຸດໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ.

ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບຫວຽດນາມ ແມ່ນໂຄງການວັດທະນະທຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າທາງດ້ານຈິດໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດມາເປັນເວລານັບພັນປີຂອງຊາດຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ສະຫຼອງຖະ​ໜົນ​ຍ່າງ ອາ​ຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ Olle ຢູ່​ເກາະ Jeju

ເປີດ​ສະຫຼອງຖະ​ໜົນ​ຍ່າງ ອາ​ຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ Olle ຢູ່​ເກາະ Jeju

ເສັ້ນທາງ “ASEAN-Korea Olle” ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳບັນດາມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ສູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈະມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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