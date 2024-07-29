Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫົວ​ໜ້າ​ຄ​ະ​ນະ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ສະ​ພາ ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແຫ່ງ​ຊາດ - ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ກຳ​ອຳ​ນາດ​ Burundi

ທ່ານ Reverien Ndikuriyo ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ສະຫຼະເວລາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ສົ່ງຄຳຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງການນຳພັກ CNDD-FDD ແລະ ລັດຖະບານ Burundi ເຖິງ ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນການພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Reverien Ndikuriyo ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກສະພາ ປົກປ້ອງ ປະຊາທິປະໄຕ ແຫ່ງຊາດ - ກຳລັງປົກປ້ອງ ປະຊາທິປະໄຕ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນການພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Reverien Ndikuriyo ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກສະພາ ປົກປ້ອງ ປະຊາທິປະໄຕ ແຫ່ງຊາດ - ກຳລັງປົກປ້ອງ ປະຊາທິປະໄຕ (CNDD-FDD) ກຳອຳນາດ ຢູ່ Burundi ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ Reverien Ndikuriyo ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ສະຫຼະເວລາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ສົ່ງຄຳຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງການນຳພັກ CNDD-FDD ແລະ ລັດຖະບານ Burundi ເຖິງ ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ; ທ່ານຕີລາຄາສູງ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າໃນໂລກ.

ສ່ວນທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຂອບໃຈຕໍ່ການສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະ ນ້ຳໃຈຢ່າງຈິງໃຈຂອງພັກ CNDD-FDD, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ Burundi, ທ່ານກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງ Burundi ບັນລຸມາໄດ້ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກ CNDD-FDD ໃນການຮັກສາການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສຸມ​ໃສ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ

ສຸມ​ໃສ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ

ຕາມກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານຈະສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top