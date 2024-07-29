ຂ່າວສານ
ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກສະພາ ປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕ ແຫ່ງຊາດ - ກຳລັງປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ກຳອຳນາດ Burundi
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນການພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Reverien Ndikuriyo ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກສະພາ ປົກປ້ອງ ປະຊາທິປະໄຕ ແຫ່ງຊາດ - ກຳລັງປົກປ້ອງ ປະຊາທິປະໄຕ (CNDD-FDD) ກຳອຳນາດ ຢູ່ Burundi ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ Reverien Ndikuriyo ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ສະຫຼະເວລາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ສົ່ງຄຳຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງການນຳພັກ CNDD-FDD ແລະ ລັດຖະບານ Burundi ເຖິງ ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ; ທ່ານຕີລາຄາສູງ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າໃນໂລກ.
ສ່ວນທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຂອບໃຈຕໍ່ການສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະ ນ້ຳໃຈຢ່າງຈິງໃຈຂອງພັກ CNDD-FDD, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ Burundi, ທ່ານກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງ Burundi ບັນລຸມາໄດ້ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກ CNDD-FDD ໃນການຮັກສາການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.