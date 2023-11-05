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ຂ່າວສານ

ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ເຈືອງທິມາຍ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ແຟງລັງ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໂທລະຄົມ.
ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jussi Halla-Aho

ນລະຫວ່າງວັນທີ 2  4 ພະຈິກ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ແຟງລັງ. ນະທີ່ນີ້,ຄະນະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ, ເຮັດວຽກກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jussi Halla-Aho, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແຟງລັງ Elina Valtonen, ທ່ານປະທານພັກກອມມູນິດ ແຟງລັງ Liisa Taskinen, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ແຟງລັງ - ຫວຽດນາມ Mauri Raveala, ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງນ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແຟງລັງ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໂທລະຄົມ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມື, ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາແທດຈິງ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ.

ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາພັກການເມືອງຂອງແຟງລັງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດເຊິ່ງສັນຍາການຄ້າເສລີ ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) - ຫວຽດນາມ ນຳມາໃຫ້ດີກ່ວາອີກ. ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນຫຼັກການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ການແກ່ງແຍ້ງສາກົນ; ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອີຢູ - ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ແລະ ແຟງລັງ - ອາຊຽນ ເວົ້າສະເພາະ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບວິສາຫະກິດຄອບຄົວດີເດັ່ນ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບວິສາຫະກິດຄອບຄົວດີເດັ່ນ

ປະຈຸບັນ, ວິສາຫະກິດຄອບຄົວ ກວມເອົາ 70% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນມີກ່ວາ 5 ລ້ານຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດສ່ວນຕົວແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຄບຄົວນ້ອຍທີ່ສຸດ.
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