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ຂ່າວສານ

ຫັນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ກາ​ນາ​ດາ - ອາຊຽນ ແລະ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເປັນ​ລະ​ອຽດ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ການາດາ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ນັບແຕ່ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການ ຕະຫຼອດຮອດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ…
ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງຫັນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເປັນລະອຽດ ໂດຍຜ່ານການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນເພື່ອກຳໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມປາດຖະໜາຂອງກັນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນໂດຍທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicholas Stipp, ຫົວໜ້າຄັງເງິນສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ການາດາ - ອາຊຽນ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ.     

ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ການາດາ - ອາຊຽນ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ… ຜ່ານການຮ່ວມມື, ວິສາຫະກິດການາດາ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກກາຍເປັນຂົວຕໍ່ຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ສຳຜັດກັບຕະຫຼາດໂລກ ກໍຄື ແນະນຳນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ລັດຖະມົນຕີ 3 ປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົນທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ
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