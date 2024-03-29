ຂ່າວສານ
ຫັນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ການາດາ - ອາຊຽນ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປັນລະອຽດ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງຫັນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເປັນລະອຽດ ໂດຍຜ່ານການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນເພື່ອກຳໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມປາດຖະໜາຂອງກັນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນໂດຍທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicholas Stipp, ຫົວໜ້າຄັງເງິນສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ການາດາ - ອາຊຽນ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ການາດາ - ອາຊຽນ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ… ຜ່ານການຮ່ວມມື, ວິສາຫະກິດການາດາ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກກາຍເປັນຂົວຕໍ່ຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ສຳຜັດກັບຕະຫຼາດໂລກ ກໍຄື ແນະນຳນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.