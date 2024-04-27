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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ 2030 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ໃຫ້​ສຳ​ເລັດຖືກ​ຕາມ​ເວ​ລາ​ກຳ​ນົດ​

ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສືບຕໍ່ແມ່ນເຂັມຊີ້ທິດ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທຄົນໃໝ່, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມປະຈຳ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (ESCAP), ຢູ່ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 80 ຂອງ ESCAP ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 25 ເມສາ ຢູ່ ບາງກອກ, ໄທ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕີລາຄາການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ”, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ສຳເລັດຖືກຕາມເວລາກຳນົດ. ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະສົມປະສານ ການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານນີ້ເຂົ້າໃນບັນດາຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ການໜູນຊ່ວຍ ສັງຄົມ, ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ… ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພິເສດແມ່ນໃນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຮັບປະກັນນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະອານະໄມ, ການສຳຜັດກັບການສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນການໄດ້ຊົມໃຊ້ການແພດພື້ນຖານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ເພີ່ມທະວີການກວມລວມຂອງລະບົບໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າໂນ້ຍ: ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ

ຮ່າໂນ້ຍ: ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ

ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 250 ຄົນມາຈາກບັນດາສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.
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