ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ສຳເລັດຖືກຕາມເວລາກຳນົດ
ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທຄົນໃໝ່, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມປະຈຳ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (ESCAP), ຢູ່ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 80 ຂອງ ESCAP ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 25 ເມສາ ຢູ່ ບາງກອກ, ໄທ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕີລາຄາການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ”, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ສຳເລັດຖືກຕາມເວລາກຳນົດ. ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະສົມປະສານ ການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານນີ້ເຂົ້າໃນບັນດາຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ການໜູນຊ່ວຍ ສັງຄົມ, ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ… ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພິເສດແມ່ນໃນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຮັບປະກັນນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະອານະໄມ, ການສຳຜັດກັບການສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນການໄດ້ຊົມໃຊ້ການແພດພື້ນຖານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ເພີ່ມທະວີການກວມລວມຂອງລະບົບໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ.