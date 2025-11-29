ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ EU ປະສານສົມທົບເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຫະພາບເອີລົບ - ອາຊຽນ (EU - ABC) ແລະ ສະມາຄົມວິສາຫະກິດເອີລົບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (ERuocham), ພ້ອມກັບວິສາຫະກິດສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ເກືອບ 40 ແຫ່ງ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ EU ແລະ ວົງຄະນະຍາດວິສາຫະກິດ EU ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU (EVFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຂອງກັນຫຼາຍກ່ວາອີກ. ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ວິສາຫະກິດເອີລົບທີ່ ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາໂຄງການເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ປັນຍາປະດິດ, ຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕົວເມືອງ ອັດສະລິຍະ, ເສດຖະກິດທະເລ… ກ່ຽວກັບບັນຫາ ບັດເຫຼືອງ IUU, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າພວມປະຕິບັດວຽກງານນີ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ປັດຈຸບັນ ບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານພວມໄປທຸກແຂວງ, ນະຄອນເພື່ອສຳຫຼວດກວດຄືນວຽກງານຄືນໃໝ່ຕາມການສະເໜີແນະຂອງ EC. ບັນດາຂໍ້ກ່າວເຕືອນ ຂອງ EC ພວກຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ປະຕິບັດ. ປັດຈຸບັນ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາທ່ານປະກອບສຽງເວົ້າເພື່ອຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ຕັດຂັດໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ.
ສ່ວນທ່ານ Jens Rübbert, ປະທານ EU – ABC ໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນດາວິສາຫະກິດເອີລົບຕີລາຄາສູງທີ່ສຸດຕໍ່ກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບລະດັບການເປີດຕະຫຼາດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງການບໍລິຫານ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບແຫ່ງຊາດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງກ່ຽວກັບການການສົ່ງອອກ, ວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ສີຂຽວໂດຍໄວ ພວມເພີ່ມຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າໃນອາຊຽນ ຂອງວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີວິສາຫະກິດ EU.