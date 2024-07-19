ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລກປ່ຽນລ່ວງໜ້າກັບບັນດາປະເທດກ່ຽວກັບເລື່ອງຍື່ນສະເໜີເອກະສານເຂດຂັ້ນໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງ
ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍື່ນສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດຂັ້ນໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຖະຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍື່ນສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດຂັ້ນໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງອອກໄປ 200 ໄມທະເລຢູ່ເຂດໃຈກາງທະເລຕາເວັນອອກ. ເພື່ອສະແດງເຈດຈຳນົງ ແລະ ນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫານີ້ ຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດ. ການແລກປ່ຽນຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນໃນບັນຍາກາດຈິງໃຈ, ມິດຕະພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ບັນດາປະເທດ ຕ່າງກໍຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 46 ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.”