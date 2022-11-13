ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍມຸ່ງໄປເຖິງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ຂອງ ອິນເດຍ
ວັນທີ 12 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Jagdeep Dhankhar ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Jagdeep Dhankhar
ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ສົມທົບກັນຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ຄົບຮອບ 50 ປີ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລົງນາມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ສັນຍາການຄ້າ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ (AIFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ໃນບັນດາບັນຫາເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍມຸ່ງໄປເຖິງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)