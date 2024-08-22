ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ
ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມືປາຊີຟິກ ແລະ ໂຄງການເທພະບຸດປາຊີຟິກ (PP & PA) ພ້ອມກັນຈັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບທຳມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ. ໃນໄລຍະຢູ່ ກວ໋າງງາຍ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະດຳເນີນປະມານ 60 ກິດຈະກຳ ໃນ 5 ກຸ່ມຂົງເຂດ, ລວມມີ: ສື່ມວນຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໄພພິບັດ, ການພົບປະແລກປ່ຽນກັບວົງຄະນະຍາດ… ບັນດາກິດຈະກຳໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 30 ສິງຫາ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 200 ຄົນ, ເຊິ່ງລວມມີບັນດາພະນັກງານທີ່ມາຈາກກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ອົດສະຕາລີ, ອັງກິດ, ຈີເລ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂຶ້ນກັບກຳລັງປະກອບອາວຸດ ອາເມລິກາ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ Susan Burns, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຄງການ PP & PA ເນັ້ນໜັກເຖິງນ້ຳໃຈຖານເພື່ອນມິດທີ່ຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽນາມ ໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ຕາມທ່ານພົນໂທ Daniel Keeler, ຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການໂຄງການ PP & PA ແລ້ວ, ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກບັນດາປະເທດ ຈະດຳເນີນການແລກປ່ຽນ ແລະ ຝຶກຊ້ອມຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ສູນສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ ກວ໋າງງາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍຈະມີການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄຟໄໝ້ປ່າ, ດິນເຊາະເຈື່ອນແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ.