ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາກັບ ລາວ ແລະ ລັດເຊຍ
ຢູ່ນອກເວທີປາໄສລັດຖະສະພາ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 31 (AAPF 31), ພວມດຳເນີນຢູ່ ມານີລາ, ຟີລິບປິນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ມີການພົບປະກັບຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງສະພາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍລາວ ຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ແລະ ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ (AIPA) ປີ 2023 – 2024 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສອງຝ່າຍມີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ລົງນາມເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ປັດຈຸບັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພວມສົມທົບກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV) ຄັ້ງທີໜຶ່ງ, ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ລາວ ໃນເດືອນທັນວາຈະມາເຖິງ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສົມມາດ ພົນເສນາ, ໄດ້ຊົມເຊີຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮຽນຮູ້ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາບັນຫາຈັດແບ່ງງົບປະມານ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ປະຕິບັດບົດບາດປະທານ AIPA 2024 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ມີການພົບປະທ່ານ Andrey Yatskin ຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງສະພາສະຫະພັນລັດເຊຍ, ປະທານກຸ່ມຮ່ວມມືກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຂອງສະພາສະຫະພັນລັດເຊຍ.